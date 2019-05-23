بسبب الطقس.. محافظ الجيزة يعلن حالة الطوارئ

أعلن أحمد راشد، محافظ الجيزة حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية بالمحافظة، لمواجهة حالات الإصابة نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة التي تتعرض لها البلاد والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات إصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها.





ووجه المحافظ، بالتنسيق مع كافة القطاعات الصحية والطبية بالمحافظة لتوعية المواطنين وإلقاء الضوء علي حالات الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معها والتجهيزات اللازمة لغرف الإجهاد الحراري بالاستقبال في كافة المستشفيات العامة والمركزية.





ناشدت المحافظة جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام شهر رمضان الكريم، والالتزام بإجراءات السلامة ويتوخي الحذر وإتباع الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الأمور مثل الإكثار من شرب الماء والسوائل بكمية كافية في الفترة من الإفطار حتي السحور، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والإقلال من تناول السكريات والامتناع عن وضع الأملاح في الأكل، والمشروبات التي تحتوي علي كافيين وارتداء ملابس فضافضة ومريحة.



