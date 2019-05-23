زيدان ينفجر في وجه بيريز بسبب برشلونة









واشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن زيدان دخل في صدام مع بيريز لعدم قدرته حتي الآن على التعاقد مع صفقة رسمية لريال مدريد.









وجاء صدام زيدان مع بيريز بسبب حسم برشلونة لصفقتين حتي الآن بعد التعاقد مع دي يونج من أياكس ثم التعاقد مع الهولندي الآخر لودوفيت ريس قادماً من فريق غرونينغن لمدة 3 مواسم مقابل 3.25 مليون يورو.









ويرغب زيدان في إنهاء بيريز للعديد من الصفقات المميزة أبرزها التعاقد مع بوجبا وهازارد بالإضافة لمهاجم مميز لتعزيز الصفوف.

انفجر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني في وجه بيريز رئيس النادي.