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تعليق عمر هاشم على الأحضان والقبلات أثناء الخطوبة

الخميس 23/مايو/2019 - 08:36 م
تعليق عمر هاشم على الأحضان والقبلات أثناء الخطوبة
عمر هاشم
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كساب أحمد
 
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علق الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الازهر الأسبق، على أحضان وقبلات الخطوبة، قائلًا: "هذه مبالغات يأتي بها العصر الحديث، ويتغاضى عنها بعض الأهل".

وتابع "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "منى والناس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك حدود وقواعد في الخطوبة، ولا يمكن أن نمنع النظر بين الطرفين، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط تحمي الفتاة أثناء الخطوبة، من مردود قد يكون له أثر شيء على الحياة الزوجية.
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