تعليق عمر هاشم على الأحضان والقبلات أثناء الخطوبة
الخميس 23/مايو/2019 - 08:36 م
كساب أحمد
Advertisements
Advertisements
علق الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الازهر الأسبق، على أحضان وقبلات الخطوبة، قائلًا: "هذه مبالغات يأتي بها العصر الحديث، ويتغاضى عنها بعض الأهل".
وتابع "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "منى والناس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك حدود وقواعد في الخطوبة، ولا يمكن أن نمنع النظر بين الطرفين، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط تحمي الفتاة أثناء الخطوبة، من مردود قد يكون له أثر شيء على الحياة الزوجية.
وتابع "هاشم"، خلال حواره ببرنامج "منى والناس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك حدود وقواعد في الخطوبة، ولا يمكن أن نمنع النظر بين الطرفين، مشددًا على ضرورة وجود ضوابط تحمي الفتاة أثناء الخطوبة، من مردود قد يكون له أثر شيء على الحياة الزوجية.
Advertisements
المزيد عن: فضائية الحدث عمر هاشم توك شو الحدث اليوم اخبار مصر
- آراء غير متوقعة من الشباب عن حملة "خليها تعنس" و"خليه في حضن أمه" (فيديو)
- أحمد عمر هاشم: القرآن أُنزل إلى سماء الدنيا مرة واحدة ثم أنزل على الأرض مفرقًا
- أحمد عمر هاشم عن "المغالاة" في الشبكة: "أنا اتجوزت بـ150 جنيه" (فيديو)
- أحمد عمر هاشم يوضح الفرق بين وسوسة النفس والشيطان
- عمر هاشم يوضح حكم الصلاة لـ مريض سلس البول (فيديو)
- أحمد عمر هاشم يوضح كيفية معرفة الإنسان أنه مسحور وطرق العلاج
- عمر هاشم يكشف دور شيخ الأزهر في حرب العاشر من رمضان
- أحمد عمر هاشم: غزوة بدر أول لقاء مسلح بين الحق والباطل
- أحمد عمر هاشم يوضح حكم "الفوتوسيشن" بين المخطوبين