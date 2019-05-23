بمساحة 50 ألف فدان.. ما لا تعرفه عن مدينة العلمين الجديدة

العلمين الجديدة، هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع، وتتشابه مع العاصمة الإدارية الجديدة في ضخامة المشروعات العالمية، التي ستقام عليها بأفضل المدن السياحية في مصر؛ حيث تشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية، وهى فرصة للتغلب على التكدس السكاني في مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالي كوجهة سكنية فضلاً عن جذبها للسياحة طوال السنة، حيث على مساحة 48 ألف فدان لتضم 40 مشروع.





وترصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مدينة العلمين الجديدة، من خلال السطور القادمة.





ما هي مدينة العلمين الجديدة؟

تعتبر مدينة العلمين الجديدة أول نموذج للجيل الجديد من المدن المليونية، أى من مدن الجيل الرابع، والتي تدار بشكل "ديجتال" حديث، عدادات المياه والكهرباء جميعهما بشكل رقمي، هناك مركز التحكم والسيطرة الأمني والمراقبة، بمعنى كافة الشوارع مراقبة بالكاميرات من خلال وحدة تحكم رئيسي.





أكثر من 3 مليون

وتستوعب المدينة، أكثر من 3 ملايين نسمة فى نهاية مراحلها الأولى، حيث تم البدء فى تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمساحة 2000 فدان ضمن المرحلة الأولى للمدينة، ويجرى تطوير طريق إسكندرية - مطروح من الكيلو 93، حتى تقاطعه مع طريق وادى النطرون – العلمين، وتم إسناد تنفيذ أعمال استكمال تحويل الطريق الدولى الإسكندرية - مطروح من التقاطع على طريق وادي النطرون - العلمين إلى مدخل مدينة العلمين بطول 33 كم.





مساحتها

تبلغ مساحة مدينة العلمين الجديدة 50 ألف فدان، ويتم تنفيذ المدينة الجديدة على أكثر من مرحلة، حيث تنفذ المرحلة الأولى على مساحة 8 آلاف فدان وتتضمن قطاعين، وهما القطاع الساحلى، ويشمل قطاع المركز السياحى العالمى، والقطاع الأثرى، والحضري، وجاري تنفيذ شاطئ عام لكافة المواطنين بطول 14 كم يوازى طول شاطئ الإسكندرية.

ويصل إجمالى مساحة الفنادق 296 فدانًا، ويبلغ عدد الغرف الفندقية 15500 غرفة، فيما تبلغ المساحة المخصصة لإنشاء المركز الطبى العالمى للاستشفاء والعلاج الطبيعى 44 فدانًا.

كما تم تخصيص 400 فدان له كأسبقية أولى، ويشتمل على مراكز تجارية، ومنافذ بيع، ومعارض، وملاهى، ومجمع سينمات ومسارح، ونوادى رياضية، وخدمات إدارية، حيث من المخطط أن تستوعب منطقة الساحل الشمالي 30 مليون نسمة خلال الـ40 عامًا المقبل.





شروط حجز الوحدات بها

وهنا أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تفاصيل كراسة شروط حجز المرحلة التكميلية من شقق العلمين الجديدة، والتي يبدأ الحجز بها من اليوم4 إبريل المقبل، موضحة سعر موحد للمتر في جميع الأدوار بـ4810 جنيه، بينما اختلفت نسب التميز والتي وصلت إلى 1% وحتى و1.05% من ثمن الوحدة وفقا لدور الوحدة في العمارة.





ويعد هذه الوحدات الطرح الثاني لهيئة المجتمعات العمرانية من وحدات سكنية في العلمين الجديدة بـ240 وحدة سكنية، بمساحات تتراويح من 95 مترًا حتى 100 متر، كاملة التشطيبات، بعد أن شملت المرحلة الأولى 536 وحدة.





كما وصل سعر الوحدة الإجمالي الـ95 مترًا وصل إلى 479.798 جنيه بنسبة تميز 1.5% من ثمن الوحدة، بينما سجلت الوحدة الـ95 مترًا 456.950 جنيه نسبة تميز 1% من ثمن الوحدة، بينما سجل سعر الوحدة الـ100 متر 505 ألف جنيه بنسبة تميز 1.5%، ووصلت إلى 481 ألف جنيه بنسبة تميز 1%.





الطرق الرئيسية

الطرق الرئيسية داخل المدينة 5 حارات في كل اتجاه، وإنشاء كباري متصلة أعلى عرض البحيرات، كما أن البحيرات مسطحة بمساحة 350 فدان، متصلة بمياه البحر من كل أربعة فتحات بوغاز، وذلك لخلق واجهات بحرية جديدة، هناك مرسى لانشات داخل البحيرة، لخدمة المجمعات السكنية.





وهناك شبكة صرف صحي منفصلة عن شبكة الأمطار، وإقامة محطة معالجة رئيسية لهما متوازية مع مشروعات الإسكان، هناك مشروع حواجز الأمواج بعدد 18 حاجز، المرحلة الأولى 5 حواجز.





المدينة الثقافية والتراثية

لأول مرة يقام في مصر مدينة ثقافية وتراثية على مسطح 260 فدان، يحتوي على 17 نشاط ما بين مسجد، كنيسة، مبنى المعارض، المسرح الروماني، مجمع سينمات، مبنى الجهاز، مناطق ترفيهية، مكتبة، أوبرا، مجموعة محلات تجارية بطراز روماني، هناك بحيرة تتخلل المدينة.





جامعة العلمين

هناك مشروع الجامعة الأهلية" جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا" الذي يعد شراكة مع وزارة التعليم العالي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بها جميع الكليات والتخصصات، على مسطح 123 فدان وسيتم تشغيل المرحلة الأولى في شهر سبتمبر 2019 بعدد أربعة كليات.





والمشروع الثاني فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على مسطح 63 فدان، يوجد به جميع التخصصات عدا كلية الطب، وسوف يتم تشغيل أربعة كليات في شهر سبتمبر 2019، والجامعتين بهما سكن طلاب، سكن أعضاء هيئة تدريس، مناطق ترفيهية، ملاعب.



