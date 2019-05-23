"الكشف عن سرطان الثدي و5 أمراض أخرى".. كيف اهتم "السيسي" بصحة المرأة؟

"نصير المرأة" هكذا يلقب الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لاهتمامه بملف المرأة المصرية، وحرصه على إدراجها في خطة تطوير المجتمع المصري، وكما اهتم الرئيس بالحقوق السياسية والبرلمانية للسيدات، حرص أيضًا على الأهتمام بصحتهن من خلال إطلاق مبادرة قومية للكشف عن الأمراض التي تصيب السيدات، من أجل علاجها مبكرًا





المبادرة القومية لصحة المرأة

اهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحة المرأة المصرية بالكشف مبكرًا عليها، وذلك من خلال إطلاق المبادرة القومية لصحة المرأة، والتي تستهدف السيدات فوق الثلاثين، وستتبع الحملة مراحل وخطوات محددة على غرار "100مليون صحة"، حيث تبدأ بكشف تأكيدي وفحوصات معملية بالسونار والماموجرام.





30 مليون سيدة

وتعكف وزارة الصحة حاليًا على تجهيز بيانات 30 مليون سيدة بجميع أنحاء الجمهورية، لبدء الكشف عن سرطان الثدى مضافا إلية كافة الأمراض المرتبطة بصحة المرأة والتى تتخطى ال 5 أمراض أخرى كالسكر والضغط والسمنه.

وسيتم الانتهاء من صياغة بروتوكولات علاجية متطورة لعلاج الأورام على نفقة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة.





إعداد المواد العلمية والتوعوية

وبهذا الصدد، أكد الدكتور أيمن صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشؤون تكنولوجيا المعلومات، أنه تم اختيار استشاريين على أعلى مستوى لتنفيذ المبادرة الرئاسية، وجارى إعداد المواد العلمية والتوعوية التى سيتم استخدامها فى الحملة مع البدء فى انطلاقها أول يوليو المقبل، مضيفا أن المبادرة سيتم اطلاقها على 3 مراحل: الأولى وستشمل 9 محافظات والثانية تشمل 11 محافظة والثالثة تتم فى 7 محافظات، وتابع: سيتم تنفيذ تجريبى فى محافظتين لم يتم اختيارهم حتى الآن لاختبار منظومة العمل الكاملة للحملة.





5000 آلاف وحدة

وأكد أنه سيكون هناك وقت كافى لزيارة مقرات الفحص التي ستتمثل فى السيارات المتنقلة والوحدات الصحية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية والتى يصل عددها إلى 5000 وحدة، مضيفًا: نقوم بالاطلاع على أفضل التجارب العالمية لعلاج الأورام لضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة للمرأة.





تجيهز الوحدات الصحية

بينما أوضحت وزارة الصحة، أن المسح الصحى للكشف عن سرطان الثدى بالمجان، وسيتم عمل قائمة بالسيدات المستهدفات بالحى والمحافظة، وإتباع نظام الكشف الدورى مع على أن يراعى في المسح تاريخ المرض في الأسرة والأعمار والعوامل الوراثية كما سيتم تسليم السيدات برامج توعية مكتوبة للحد من الإصابات الجديدة وتجهيز الوحدات الصحية الأولية لتكون بها وحدات دائمة للفحص الدوري.



