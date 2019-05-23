يقدم موقع الفجر خدمة الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 بالإسم أو رقم الجلوس مجانا حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.27% ونتيجة الإعدادية المهنى بنسبة نجاح 86.5%.

يقدم موقع الفجر خدمة الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 بالإسم أو رقم الجلوس مجانا حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.27% ونتيجة الإعدادية المهنى بنسبة نجاح 86.5%.

يُذكر أن نسبة النجاح بالفصل الدراسي الأول بلغت -بعد اعتمادها من جانب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد 71.23%، وهي مرتفعة قليلاً عن العام الماضي، تقدم لأداء الامتحانات 146370 طالب وطالبة حضر منهم 145455 طالبا وطالبة.

يُذكر أن نسبة النجاح بالفصل الدراسي الأول بلغت -بعد اعتمادها من جانب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد 71.23%، وهي مرتفعة قليلاً عن العام الماضي، تقدم لأداء الامتحانات 146370 طالب وطالبة حضر منهم 145455 طالبا وطالبة.