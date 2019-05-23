ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 بالإسم أو رقم الجلوس مجانا

الخميس 23/مايو/2019 - 07:37 م
الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 بالإسم أو رقم الجلوس مجانا
نتيجة الجيزة
Advertisements
طباعة
محمد الشيخ
 
Advertisements
يقدم موقع الفجر خدمة الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2019 بالإسم أو رقم الجلوس مجانا حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 81.27% ونتيجة الإعدادية المهنى بنسبة نجاح 86.5%.

يُذكر أن نسبة النجاح بالفصل الدراسي الأول بلغت -بعد اعتمادها من جانب محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد 71.23%، وهي مرتفعة قليلاً عن العام الماضي، تقدم لأداء الامتحانات 146370 طالب وطالبة حضر منهم 145455 طالبا وطالبة.

ووصل عدد الناجحين إلى 103601 طالب وطالبة، فيما حصلت إدارة جنوب الجيزة على المركز الأول من بين باقي الإدارات بنسبة نجاح بنسبة 84.2%، هنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الثاني، كشف خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي الترم التاني 2019.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2019 الترم الثاني تعد محط اهتمام جميع طلاب ثالثة إعدادي بمجرد الانتهاء من امتحانات الصف الثالث الإعدادي أخر العام رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة المعروف بالبوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2019

نقدم لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الجيزة بالاسم أو رقم الجلوس عبر موقع بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة الإلكترونية أو موقع نتيجة نت اضغط علي نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة
Advertisements
المزيد عن: نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة نتيجة اعدادية الجيزة مديرية التربية والتعليم بالجيزة محافظة الجيزة 2019 روابط نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة 2019
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم