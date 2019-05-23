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كادوريم” يجمع أشهر فناني امريكا في أغنية ستعود مداخلها للعمل الخيري والانساني

الخميس 23/مايو/2019 - 07:30 م
كادوريم” يجمع أشهر فناني امريكا في أغنية ستعود مداخلها للعمل الخيري والانساني
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محمد وليد الجموسي
 
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اعلن كريم الغربي المعروف بالاسم الفني كادرويم انه سيتم يوم 24 ماي اطلاق اغنية جديدة من انتاج شركته المختصة في الانتاج الفني TBE entertainment، قام فيها بجمع اشهر فناني الاولايات المتحدة الامريكية (Snoop Dog و Rick Ross و DJ Khaled و Kevinho بالاضافة الى لاعب المنتخب الربازيلي السابق Ronaldinho.
واوضح كريم الغربي ان مداخيل هذه الاغنية التي اختير لها عنوان “One Love” ستخصص للاعمال الخيرية.وتجدر الاشارة الى ان هذه اول مرة يتمكن فيها فنان عربي من جمع هذا العدد من كبار المشاهير في اغنية واحدة.
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