وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يفتتحان تجديدات فندق كلية السياحة والفنادق التعليمي (فيديو وصور)

ويعد هذا الصرح فندقا تعليميا يهدف لتدريب طلاب قسم الإدارة الفندقية بالكلية في كافة المراحل الدراسية المختلفة.







ويرجع تاريخ إنشاء فندق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إلى عام ١٩٨١ و قد تم تجديده وتطويره بصورة كاملة، حيث يحتوي الفندق على عدد ١٢ غرفة إقامة بين غرف مزدوجة وفردية وغرف عائلية ( ٦ غرف مزدوجة، ٤ غرف فردي، ٢ غرفة عائلية).







كما يحتوي الفندق على قاعتين هما: القاعة الكبرى والتي تسع ما بين ٢٠٠ الي ٢٢٠ فردا وهي مجهزة لتنظيم الحفلات والمؤتمرات وتطل على نهر النيل و ملحق بها بهو يسع حوالي ٤٠ : ٥٠ فردا كمنطقة انتظار يقدم بها خدمات .







القاعة الصغري وتسع من ٥٠ : ٧٠ فردا وهي مجهزة لتنظيم الاجتماعات والمناسبات المختلفة ملحقة ببهو يسع من ٤٠ : ٥٠ فردا كمنطقة انتظار.





