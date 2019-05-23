اليونايتد يطلب نجم ريال مدريد





وأكدت صحيفة صن الإنجليزي أن اللاعب الكولومبي لا يرغب في الاستمرار مع بايرن ميونخ خلال الموسم المقبل، إذ يفضل اللاعب خوض تجربة أخرى خاصة مع صعوبة عودته إلى ريال مدريد بعد عودة زيدان على رأس القيادة الفنية لريال مدريد.





ولم يستطيع رودريجز التأقلم مع العملاق البافاري على مدار الموسم، إذ قدم مستوى متذبذب مع الفريق ولم يستطيع ترك بصمة كبيرة مع بايرن ميونخ.





هناك العديد من الأندية المهتمة بضم اللاعب صاحب ال27 عام خلال الانتقالات الحالية، على رأسهم يوفنتوس وأتليتكو مدريد، ولكن دخول مانشستر يونايتد على خط المفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية يرجح كفته خاصة مع علاقته المميزة بوكيل اللاعب.





مانشستر يونايتد لن يكون في حالة رفاهية إذا ما رغب في الظفر بخدمات اللاعب، إذ سيواجه الشياطين الحمر منافسة شرسة مع الأندية الأخرى خاصة مع استعداد اتليتكو مدريد لتقديم ما يقارب 55 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب لتعويض رحيل جريزمان.





سولشاير وضع رودريجز على رأس قائمة التدعيمات المطلوبة لخط وسط الفريق خلال الموسم المقبل، وهو ما ستحاول إدارة النادي تلبيته مستغلة وضع اللاعب مع بايرن ميونخ.





شارك خيمس مع العملاق البافاري على مدار الموسم في 27 مباراة في بطولة الدوري، ساهم من خلالها في فوز فريقه ببطولة الدوري الألماني.





ويمتلك بايرن ميونخ بند إمكانية شراء اللاعب بقيمة 36 مليون يورو مع نهاية إعارة اللاعب مع نهاية الموسم المنقضي.





وجه نادي مانشستر يونايتد أنظاره تجاه لاعب الوسط الكولومبي خيمس رودريجز، لاعب نادي بايرن ميونخ الحالي، من أجل محاولة التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مستغلا علاقة اللاعب بناديه الألماني.