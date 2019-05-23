رونالدو على رأس قائمة البرتغال للمربع الذهبي بدوري أمم أوروبا

تصدر النجم كريستيانو رونالدو قائمة منتخب البرتغال لكرة القدم التي أعلنها فيرناندو سانتوس مدرب الفريق اليوم الخميس للمربع الذهبي لبطولة دوري الأمم الأوروبية التي تستضيفها البرتغال الشهر المقبل.





ويلتقي المنتخب البرتغالي (بطل أوروبا) مع سويسرا في مواجهة الدور قبل النهائي الأولى في الخامس من يونيو القادم بمدينة بورتو، على أن يلتقي الفائز منهما مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين منتخبي إنجلترا وهولندا، التي ستجرى في اليوم التالي بمدينة جيمارايش.





وتجرى المباراة النهائية في مدينة بورتو في التاسع من الشهر نفسه، فيما تستضيف مدينة جيمارايش مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم.





وقاد رونالدو فريقه يوفنتوس للتتويج ببطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، لتضاف إلى قائمة الألقاب التي توج بها في مسيرته الرياضية، لكنه سوف يستمتع بفرصة التألق على المستوى الدولي، بعدما تعرض للإصابة في وقت مبكر من عمر نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة (يورو 2016) أمام منتخب فرنسا (صاحب الأرض).





وضمت القائمة المكونة من 23 لاعبا النجم الشاب جواو فيليكس لاعب فريق بنفيكا البرتغالي، وكذلك بيرناردو سيلفا، الحائز على جائزة أفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي هذا الموسم، غير أنها خلت في الوقت نفسه من أندريه سيلفا، المعار لفريق أشبيلية الإسباني حاليا، بداعي الإصابة.





وشدد سانتوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم على أن تركيزه الأول يبدو منصبا على اجتياز عقبة المنتخب السويسري في الدور قبل النهائي، حيث قال "التنافس على اللقب مهم دائما".





أضاف المدرب البرتغالي "إذا كنا نريد التأهل للنهائي ونفوز بتلك الكأس، فسوف يتعين علينا التغلب على منتخب سويسرا أولا".





وجاءت تشكيلة منتخب البرتغال على النحو التالي:





حراسة المرمى بيتو (جوزتيبي التركي)، وجوزيه سا (أولمبياكوس اليوناني)، وروي باتريسيو (وولفرهامبتون الإنجليزي).





خط الدفاع: جواو كانسيلو (يوفنتوس الإيطالي)، ونيلسون سيميدو (برشلونة الإسباني)، جوزيه فونتي (ليل الفرنسي)، وبيبي (بورتو البرتغالي)، وروبن دياز (بنفيكا البرتغالي)، ورافاييل جوريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)، وماريو روي (نابولي الإيطالي).





خط الوسط: دانييلو بيريرا (بورتو البرتغالي)، وروبن نيفيس (وولفرهامبتون)، ويليام كارفالو (ريال بيتيس الإسباني)، وبرونو فيرنانديز (سبورتنج لشبونة البرتغالي)، وجواو موتينيو (وولفرهامبتون)، بيتزي (بنفيكا).





خط الهجوم: بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وجواو فيليكس (بنفيكا)، وجونسالو جويديش (بلنسية الإسباني)، ورافا سيلفا (بنفيكا)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، وديوجو جوتا (وولفرهامبتون)، ودييجو سوزا (سبورتنج براجا البرتغالي).