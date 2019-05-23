اندماج حزبي المبادرة الدستورية الديمقراطية وحركة تحيا تونس

أعلن حزبا المبادرة الدستورية الديمقراطية وحركة تحيا تونس في بلاغ مشترك صادر مساء الاربعاء انه قد تم الاتفاق على مبدأ الاندماج بين الحزبين، والقيام بما يلزم من أجل إنجاح هذا المسار.

وأفاد البلاغ الذي حمل توقيع كل من الأمين العام لحركة تحيا تونس سليم العزابي ورئيس حزب المبادرة كمال مرجان، ان وفدين ممثلين عن حزبي المبادرة الدستورية الديمقراطية وحركة تحيا تونس اجتمعا اليوم واتفقا على العمل المشترك من أجل إتمام البرنامج الشامل للحزب في أبعاده السياسية والتنموية قصد إيجاد الحلول الناجعة للتحديات والصعوبات التي تعيشها البلاد في مرحلتها الانتقالية.

كما أكدا الطرفان الحرص على حسن إعداد خطة الحزب للانتخابات الرّئاسية والتشريعية القادمة وتوفير كل عوامل الفوز لها، داعين مناضلي الحزبين إلى إستثمار هذه الفرصة التاريخية للإندماج من أجل بناء حزب شعبي ديمقراطي قوي متأصل في تراثه الوطني الإصلاحي وحامل لمشروع إنقاذ مستقبلي قادر على تحقيق النقلة النوعية لبلادنا، وفق نص البلاغ.

وسيتم تنظيم ندوة صحفية مشتركة بين الحزبين يوم الجمعة 24 ماي 2019 على الساعة التاسعة والنصف ليلا بالعاصمة، حسب ذات المصدر.