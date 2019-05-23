ثلاثي منتخب كرة اليد الميساوي والعلويني وبنور يقود دينامو بوخارست لاحراز لقب البطولة الرومانية

توج الثلاثي الدولي التونسي مكرم الميساوي وكمال العلويني وأمين بنور بلقب البطولة الرومانية لكرة اليد مع فريق "دينامو بوخاريست" اثر الانتصار ذهابا وايابا في مباراة الدور النهائي على فريق كاسيتانا .

وتم إختيار اللاعب امين بنور كأفضل لاعب في الموسم علما وانه سجل 14 هدفا في مباراة ذهاب النهائي و 10 اهداف في لقاء الاياب امس الاربعاء .

وكان حارس المنتخب التونسي لكرة اليد مكرم الميساوي (38 سنة) غادر في 2018 النادي الافريقي وتحول للاحتراف في البطولة الرومانية ووقّع عقدا مع فريق دينامو بوخارست لمدة موسمين .

وأوضح الميساوي حينها أن التحاقه بالبطولة الرومانية لمدة سنتين "يعد خيارا رياضيا بالأساس ولا علاقة له بالمسائل المادية" مؤكدا ان احترافه يمثل بالنسبة اليه مشروعا اذ ينوي متابعة دراسته قصد دخول عالم التسيير الرياضي والعودة إلى الإفريقي من الباب الكبير" على حد قوله.