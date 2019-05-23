ضوابط خاصة لتذاكر بطولة أمم إفريقيا وتحذير الجماهير من السوق السوداء

أكد مصدر مسئول بانه تم وضع ضوابط لبيع تذاكر بطولة الأمم الإفريقية، بحيث لا يحق لأي شخص بيع التذكرة أو التنازل عنها وذلك بعد شرائها من خلال منظومة بيع التذاكر الجديد ( تذكرتي).









وأضاف المصدر أن هذا القرار جاء لمنع بيع التذاكر بالسوق السوداء وضمان ايصالها للمواطنين بالسعر الذي حددته اللجنه المنظمة وأن المنظومة الجديدة التي تم استخدامها لبيع التذاكر وضعت ضوابط قوية تتمثل في منع من دخول أي شخص سوي صاحب التذكرة وذلك من خلال أجهزة تتمكن من قرائة البيانات المسجلة علي التذكرة وربطها ببطاقة المشجع (fan id) وفي حال عدم تطابقهما يتم منع مستخدم التذكرة من الدخول.









ويحذر المصدر المواطنين من محاولة شراء التذاكر من السوق السوداء أو من خلال وسطاء يدعون قدرتهم علي توفير التذاكر للمواطنين.









ويؤكد المصدر أنه لا بيع للتذاكر إلا من خلال برنامج تذكرتي الذي تم الإعلان عنه منذ عدة أيام.



