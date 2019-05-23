الحمامات تستضيف بطولة العالم لرياضة الكمبو في افريل 2020

تستضيف مدينة الحمامات بطولة العالم لرياضة الكمبو من 21 الى 23 أفريل 2020 بمشاركة ما يقارب 1200 رياضي يمثلون أكثر من 55 دولة .

وللتحضير لتنظيم هذه البطولة انعقدت امس جلسة عمل جمعت كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول بأعضاء الجمعية التونسية للكمبو برئاسة ثابت النغموشي وبحضور عدد من إطارات الوزارة.

ويذكر ان رياضة الكمبو هي عبارة عن خليط من الرياضات الدفاعية وظهرت لاول مرة في اليابان وتقام مبارياتها على الطريقة التقليدية على بساط أوعلى الحلبة .