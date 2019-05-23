شاب تونسي يفوز بالمرتبة الخامسة في الدورة 23 لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

أحرز الشاب التونسي، أيمن بن أحمد شكري ابراهم، على المرتبة الخامسة في اختصاص حفظ كامل القرآن الكريم في الدورة الثالثة والعشرين لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم.

وجاء في بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الشؤون الدينية أن هذه الدورة تنتظم في الفترة الممتدة من 1 إلى 20 رمضان 1440هـ وأنها شهدت مشاركة أكثر من 90 دولة وجالية من جميع أنحاء العالم.