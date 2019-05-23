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محمد صلاح يستعد مع ليفربول لموقعة نهائي الأبطال

الخميس 23/مايو/2019 - 07:15 م
محمد صلاح يستعد مع ليفربول لموقعة نهائي الأبطال
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 
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شارك المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في تدريبات فريقه في المعسكر المقام في إسبانيا، استعدادا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام.

ويعد هذا هو اليوم الرابع لتدريبات الريدز في معسكر ماربيلا بإسبانيا بقيادة المدرب يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، إذ يستكمل الريدز استعداداتهم لنهائي دوري الأبطال في الساحل الأندلسي في إسبانيا.

ويخوض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" أمام توتنهام 1 يونيو المقبل على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.
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