ظهرت رسميا| رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية
الخميس 23/مايو/2019 - 07:12 م
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ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية بعد أن اعتمدها محافظ الإسكندرية اليوم الخميس
وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، أن نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وصلت نسبة النجاح بها إلى 84,2 ٪.
وقال مصطفى العجمي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالمحافظة بلغ 80303 طالبا وطالبة، نجح منهم 67646 طالبا وطالبة.
وأشار العجمي، إلى أن نسبة نجاح البنين 81,8 ٪، والبنات 86,8 ٪ ، لافتا إلى أن عدد الأوائل على مستوى المحافظة في الشهادة الإعدادية 32طالبًا وطالبة من بينهم 8 حاصلين على الدرجات النهائية.
وجاء ترتيب اﻹدارات التعليمية بالمحافظة من حيث نسبة النجاح كالتالي: المركز اﻷول إدارة الجمرك التعليمية بنسبة نجاح بلغت 99,2 ٪ ، ثم إدارة غرب التعليمية في المركز الثاني بنسبة 91,2 ٪ ، وفي المركز الثالث إدارة شرق بنسبة 88,0 ٪ ، يليها إدارة العجمي 87,2 ٪ ، ثم المنتزه 83,0 ٪ ، إدارة وسط بنسبة 82,3 ٪ ، ثم العامرية 76,7 ٪ ، وأخيرا إدارة برج العرب التعليمية بنسبة 71,2%.
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