القبض على 18 شخصا بسواحل نابل كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة

تمكنت دوريات مشتركة تابعة لمنطقتي الحرس الوطني بنابل ومنزل تميم، على مستوى شاطئ لبنة بمعتمدية الميدة، ليلة أمس الاربعاء، بناء على معلومات وبعد نصب كمين محكم، من القاء القبض على 9 أشخاص أصيلي ولاية جندوبة، كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية خلسة بإتجاه إيطاليا.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس، بأنه تم حجز مبلغ من العملة الأجنبية قدره 750 أورو وزورق مطاطي مجهزا بمحرك، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية أذنت لفرقة الإرشاد البحري للحرس الوطني بقليبية باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

كما تمكنت دورية تابعة للمركز البحري للحرس الوطني بالهوارية من ولاية نابل، أمس الاربعاء، من إحباط عملية إبحار خلسة بسواحل "العرقوب" سيدي داود الهوارية، والقت القبض على 9 أشخاص أصيلي ولاية تونس.

وأضافت أنه تم حجز زورق مطاطي مجهز بـمحركين وكمية من البنزين، مؤكدة أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لمركز الحرس البحري بالمكان باتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.