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شيخ الأزهر: "القوامة" لا تعني أفضلية الرجل على المرأة

الخميس 23/مايو/2019 - 07:24 م
شيخ الأزهر: القوامة لا تعني أفضلية الرجل على المرأة
شيخ الأزهر
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كساب أحمد
 
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قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن القوامة لا تعني أفضلية الرجل على المرأة بشكل عام، ولكنها تعني أفضلية الرجل على المرأة في قيادة الأسرة فقط، مثلها مثل وظيفة المدير.

وتابع "الطيب"، خلال تقديمه برنامج "حديث شيخ الأزهر، المذاع على الفضائية "المصرية"، مساء الخميس، أن الشرع أعطى للمرأة ذمة مالية مستقلة عن الرجل، ومنع الرجل من الاقتراب من أموال زوجته من قريب أو بعيد إلا بموافقتها، وهذا دليل على أن قوامة الرجل شرعت في إدارة شؤون الأسرة.
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