بورصة "أبو ظبي" تربح 5.3 ملياردرهم بختام تعاملات الأسبوع

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأسبوع، ارتفاعاً ملحوظاً بدعم قطاع الطاقة والبنوك والاتصالات.





وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع بنسبة 1.23 بالمائة إلى مستوى 4777.31 نقطة ليربح نحو 58.05 نقطة.









وتم التداول في أسبوع على 212.336 مليون سهم، وبقيمة 697.3920 مليون درهم.





وارتفع بالمؤشر العام قطاع الطاقة بنسبة 3.56 بالمائة بدعم من سهم دانة غاز المرتفع بنسبة 4.98 بالمائة.





وسجل قطاع البنوك مكاسب بنسبة 1.43 بالمائة بدعم سهم أبوظبي الأول المرتفع بنسبة 1.46 بالمائة.





كما ارتفع أداء قطاع الاتصالات بنسبة 1.04 بالمائة بدعم سهم اتصالات المرتفع بنفس النسبة.





وربح رأس المال السوقي خلال أسبوع نحو 5.36 مليار درهم لتصل القيمة السوقية إلى 491.497 مليار درهم مقابل 486.132 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي.