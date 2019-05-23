ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شاهد.. الإعلان التشويقي لفيلم "Terminator 6"

الخميس 23/مايو/2019 - 05:58 م
شاهد.. الإعلان التشويقي لفيلم Terminator 6
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

طرحت استديوهات "باراماونت" الترفيهية، الإعلان التشويقي الأول لفيلم "Terminator: Dark Fate" للنجم أرنولد شوارزنيجر، المقرر طرحه في الأول من نوفمبر المقبل بصالات السينما.

 

ومن المقرر أن تعود النجمة ليندا هاميلتون، لأداء شخصية "سارة كونور"، بجانب ناتاليا رييس وماكنزي ديفيس، كما يُشارك مبتكر السلسلة المخرج جيمس كاميرون، في الإنتاج بجانب "باراماونت".

 

يذكر أن المخرج جيمس كاميرون، أخرج جزئين من سلسلة "Terminator"، عامي 84 و91، كما شارك في الإنتاج والإشراف على الـ3 أجزاء الأخرى، وتمكنت السلسلة على مدار تاريخها من حصد مليار و900 مليون دولار تقريبًا بصالات السينما العالمية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم