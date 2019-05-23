شاهد.. الإعلان التشويقي لفيلم "Terminator 6"

طرحت استديوهات "باراماونت" الترفيهية، الإعلان التشويقي الأول لفيلم "Terminator: Dark Fate" للنجم أرنولد شوارزنيجر، المقرر طرحه في الأول من نوفمبر المقبل بصالات السينما.

ومن المقرر أن تعود النجمة ليندا هاميلتون، لأداء شخصية "سارة كونور"، بجانب ناتاليا رييس وماكنزي ديفيس، كما يُشارك مبتكر السلسلة المخرج جيمس كاميرون، في الإنتاج بجانب "باراماونت".

يذكر أن المخرج جيمس كاميرون، أخرج جزئين من سلسلة "Terminator"، عامي 84 و91، كما شارك في الإنتاج والإشراف على الـ3 أجزاء الأخرى، وتمكنت السلسلة على مدار تاريخها من حصد مليار و900 مليون دولار تقريبًا بصالات السينما العالمية.