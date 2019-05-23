النقل تحذر مستخدمي طريق "المدينة مكة السريع" من الأمطار

أصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، تنبيه متقدم لمستخدمي طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع (الهجرة)، حيث حذرت من هطول أمطار غزيرة.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار ، لسلامتكم جرى التنويه".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.