النقل تحذر مستخدمي طريق "المدينة مكة السريع" من الأمطار
الخميس 23/مايو/2019 - 05:52 م
الفجر السعودي
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أصدرت وزارة النقل، اليوم الخميس، تنبيه متقدم لمستخدمي طريق المدينة المنورة – مكة المكرمة السريع (الهجرة)، حيث حذرت من هطول أمطار غزيرة.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود حالة أمطار ، لسلامتكم جرى التنويه".
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حذرت من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.
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