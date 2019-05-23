مسلسلات رمضان 2019 .. "السقا" يُخبئ "الإستروكس" في المدرسة بعد إلحاح مي عمر بـ ولد الغلابة17

بدأت أحداث الحلقة السابعة عشر، من مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر قناه Mbc مصر، بإكتشاف "السقا" بمكان المخدرات في المخزن، وقام هو بمساعدة مي عمر، بوضعها في سيارة نصف نقل.





وفُوجئ السقا، بوجود رشوان، عماد زيادة، أمام مخزن المخدرات الذي كان يديره "عزت" وحاول الهروب منه، واستمر الأخير في ملاحقته بسيارته حتى انقلبت في الترعه.





وحاولت الفنانة مي عمر، "فرح"، أن تقنع عيسى بأن يُخبيء المخدرات في المدرسة التي يّعمل بها مدرس تاريخ، إلا أن الأخير يرفض، وبعد إلحاحها عليه وافق عيسى على طلبها.





ودخل “رشوان” المستشفى بعدما انقلبت سيارته بالترعة، وهددته “ثريا”سلوى عثمان شقيقته بأنها ستذهب إلى الشرطة في حالة عدم أخذه بالثأر من “عيسى”.





وعقب انقلاب رشوان بسيارته في الترعة أثناء مطاردته لـ "عيسي"، تمكنت قوات الأمن بمساعدة أهالي المنطقة، من إنقاذه وتم نقله للمستشفى، وأبلغ الشرطة أن ما تّعرض له ما هو إلا حادث طبيعي،وتفاجئ في نهاية المسلسل "رشوان" بزيارة عيسى له في المستشفي.





جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.



