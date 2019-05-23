ريال مدريد يضع شرطاً خيالياً لرحيل أسينسيو

يرغب نادي توتنهام الإنجليزي، في ضم ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب ما نشره برنامج الشيرينتيجو الإسباني، فإن توتنهام طلب من ريال مدريد ضم أسينسيو في الصيف الجاري.





وتابع الموقع أن ريال مدريد اشترط الحصول على 700 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي لبيع ماركو أسينسيو في الصيف.





ويعتبر أسينسيو من العناصر الأساسية في تشكيلة ريال مدريد استعدادا للموسم المقبل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان بالرغم من مستواه المتواضع في الموسم المنصرم.





وكان ريال مدريد رفض 180 من ليفربول في الصيف الماضي لضم ماركو أسينسيو لكن يورجن كلوب ، مدرب الريدز سيحاول مرة أخرى ضمه في الصيف الجاري بحسب الصحافة البريطانية والإسبانية.