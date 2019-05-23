نشرة أخبار السادسة.. "السيسي" يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الكبرى
الخميس 23/مايو/2019 - 06:00 م
ياسمين مبروك
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توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذايقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها؛ وصول شحنة أخرى من المساعدات المصرية إلى موزمبيق، فضلًا عن توجيهات السيسي بالالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الكبرى.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن إطلاق جائزة التميز الحكومي العربي سيطلق روح التنافس الشريف في مجال الإدارة الحكومية التي تعد ميداناً بالغ الأهمية لتحقيق النهضة العربية الشاملة.
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات.
نشب حريق منذ قليل، فى عقار بمنطقة السلام، ودفعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بـ4 سيارات إطفاء لإخماده.
وصلت شحنة أخرى من المساعدات المصرية المقدمة إلى موزمبيق الشقيقة التي تأثرت بالإعصار، انطلاقاً من دور وواجب مصر في الوقوف بجانب أشقائها الأفارقة.
أكد رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشيانغ أهمية العمل مع سنغافورة لحماية النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد.
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