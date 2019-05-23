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إلغاء ودية سيراميكا كليوباترا والداخلية

الخميس 23/مايو/2019 - 05:52 م
إلغاء ودية سيراميكا كليوباترا والداخلية
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علي نبوي
 
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تقرر إلغاء المباراة الودية للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، مع الداخلية، التي كان من المفترض إقامتها مساء اليوم الخميس، على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، وذلك بسبب التعديلات الجدول التي طرأت على جدول الدوري الممتاز.

جاء ذلك بسبب ارتباط الداخلية بمباراة المصري البورسعيدي مساء الاثنين المقبل، على ملعب الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة للدوري.

وقرر أيضا هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، عدم خوض اللاعبين مران اليوم، بسبب درجة الحرارة المرتفعة، والحالة السيئة للطقس.

ومن المنتظر أن يضع المدير الفني مواعيد وخطة التدريبات في الأسبوع المقبل، غد الجمعة.
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