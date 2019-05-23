مسلسلات رمضان 2019 .. أحمد السعدني يعترف بحبه لدينا الشربيني بعد خيانته لها مع ريهام عبد الغفور في زي الشمس

تصدر مسلسل "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، تريند عبر"جوجل" وذلك بعد عرض الحلقة السابعة عشر وتصاعد الأحداث.





فشهدت أحداث الحلقة ال17 تصاعد سريع للأحداث حيث اعترف "عمر" احمد السعدني، بحبه لـ"نور" دينا الشربيني، رغم خيانته لها مع أختها "فريدة" ريهام عبد الغفور، وأكد أنه لا يزال يحبها ولكنها حاولت الهروب منه ورفضت العودة إليه مجددا.





وأكد "سيف" أحمد مالك، المحجوز على ذمة قضية قتل ريهام عبد الغفور، بأن فريدة لا تزال حية ولم تقتل وبرر اختفاءها برغبتها في الهروب.





جدير بالذكر أن مسلسل "زي الشمس" بطولة دينا الشربيني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.



