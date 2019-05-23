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جابر طايع: الأوقاف بذلت جهدًا في العناية بالقرآن الكريم وحفظته

الخميس 23/مايو/2019 - 05:47 م
جابر طايع: الأوقاف بذلت جهدًا في العناية بالقرآن الكريم وحفظته
الشيخ جابر طايع - أرشيفية
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محمود الجلاد
 
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أكد  الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالأوقاف، أن التنافس في الخير  أمر مطلوب في شتى أمور حياتنا؛ لاسيما حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه والسنة النبوية المطهرة؛ لأن القرآن الكريم يعصم الإنسان من الزيغ والانحراف وهو إنارة واستنارة للقلب والعقل معُا.

وأضاف طايع في تصريحات له،  أن وزارة الأوقاف بذلت جهدًا ملموسًا في العناية بالقرآن الكريم وحفظته؛ وذلك من خلال تنظيم المسابقات  ومعاهد معلمي القرآن الكريم كما قامت بتفعيل دور الكتاتيب وافتتاح العديد من المدارس العلمية والقرآنية من أجل حفظ كتاب الله وفهم معانيه وكذلك ترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، حتى لا يتم استدراج النشء تحت مسمى تحفيظ القرآن، وتشويه عقول الأطفال والسيطرة عليهم، وذلك لحفظ أبنائنا وبناتنا من الأفكار المتطرفة والأخذ بأيديهم إلى الطريق الوسطي والبعد بهم عن طرق التشدد والغلو.


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