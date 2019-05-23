إطلاق اسمي شهيدين على مدرستين بمسقط رأسهما بأسيوط

وافق اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط على إطلاق اسم الشهيد محمد عبدالباسط عليوة، على مدرسة شطب المحطة الابتدائية بمركز أسيوط وإطلاق اسم الشهيد مصطفى كامل محمد، على مدرسة كوم أبوشيل الإعدادية المشتركة بمركز أبنوب تخليدًا لذكراهم وتكريمًا لهم وعرفانًا بالجميل لما بذلوه من تضحية في سبيل الوطن.





جاء ذلك خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والعقيد صلاح أحمد حسن المستشار العسكري للمحافظة والعميد عمر الشافعي مدير مكتب المحافظ ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديري إدارات الديوان العام.





وأكد المحافظ أن إطلاق أسماء الشهداء على بعض مدارس المحافظة يأتي تقديرًا وتكريمًا للشهداء وحتى تظل أسمائهم على تلك المدارس ذكرى للأجيال القادمة وخير شاهد على ما قدموه من تضحيات للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.





وأشار محافظ أسيوط إلى موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على تخصيص بعض قطع أراضي بقرى ومراكز المحافظة لإقامة منشآت خدمية وذات نفع عام لخدمة الأهالي منها تخصيص قطعة أرض أملاك دولة على مساحة 13 قيراط و10 سهم زمام قرية بني شقير بمركز منفلوط لإقامة مدرسة تعليم أساسي عليها وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة مساحتها 16 قيراط و22 سهم زمام قرية دوينة بمركز أبوتيج لإقامة معهد أزهري إعدادي بنات عليها وذلك بعد استيفاء جميع مستندات وإجراءات التخصيص.

كما تم خلال الاجتماع الموافقة على استعراض بعض القرارات والكتب الدورية والتأكيد على ما جاء فيها من تعليمات وبحث طرق التنفيذ بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية.



