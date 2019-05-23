تراجع جديد للريال السعودي في البنوك ..و"المركزي" يسجل 4.48 جنيه لسعر الشراء
الخميس 23/مايو/2019 - 05:27 م
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تراجع سعر الريال السعودى في البنوك العاملة في مصر خلال التعاملات المسائية ليوم الخميس 23-5-2019 حيث تراجع سعر الشراء في البنك المركزي بنحو 14 قرشاً مسجلاً سعر بيع بنحو 4.48 جنيه وتراجع 13 قرشاً لسعر البيع مسجلا 4.51 جنيه .
ومن خلال التقرير التالي تنشر بوابة الفجر الإلكترونية أخر تحديث لسعر الريال السعودى في البنوك العاملة في السوق المصرى اليوم والتي جاءت الاسعاربهاعلى النحو التالي:
سعر الريال السعودى في البنك المركزي
4.48 جنيهًا للشراء
4.51 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك مصر
4.49 جنيهًا للشراء
4.52 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك العربي الافريقي
4.46 جنيهًا للشراء
4.52 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري
4.49 جنيهًا للشراء
4.52 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في البنك التجاري الدولي CIB
4.46 جنيهًا للشراء
4.51 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية
4.46 جنيهًا للشراء
4.51 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك عودة
4.49 جنيهًا للشراء
4.51 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك كريدي أجريكول
4.47 جنيهًا للشراء
4.52 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في مصرف أبو ظبي الاسلامي
4.49 جنيهًا للشراء
4.53 جنيهًا للبيع
سعر الريال السعودى في بنك البركة
4.42 جنيهًا للشراء
4.56 جنيهًا للبيع
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