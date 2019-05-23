رئيس الأرصاد يصدم المواطنين برأيه في الموجة الحارة التي تشهدها البلاد اليوم

نفى الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ماتداولته المواقع الإخبارية وما أكده المواطنين حول وصول درجات الحرارة اليوم لـ50 درجة وعن تسجيل القاهرة أعلى درجات حرارة بالعالم، قائلا "درجة الحرارة اليوم في مصر 45 درجة مئوية، بسبب موجة حارة قادمة من الصحراء الشرقية ومنخفض السودان وتميزت بشدة جفافها".





وعن الإجازة التي منحتها الدولة للموظفين اليوم، رفض عبد العال منح المواطنين إجازة بسبب ارتفاع درجة الحرارة قائلًا: "مش هنقفل البلد عشان درجة الحرارة 45"، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستنخفض بمعدل 8 درجات السبت المقبل وتستمر في الغنخفاض حتى الإثنين وتعاود الارتفاع بداية من الثلاثاء، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد".





وفي تصريحات صحفية، أكد أن مصر تأثرت بهذه الموجة التي بلغت ذروتها اليوم الخميس، ووصلت معها درجات الحرارة إلى 45 درجة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مؤكداً أنها ستنكسر بعد غد السبت.



