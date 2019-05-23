نشرة حوادث "الفجر".. إخلاء سبيل مراسل "الجزيرة" وجثه في مقابر الخليفة و3 حرائق بالقاهرة

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شهد الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة " الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالى: