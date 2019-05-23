نشرة حوادث "الفجر".. إخلاء سبيل مراسل "الجزيرة" وجثه في مقابر الخليفة و3 حرائق بالقاهرة
الخميس 23/مايو/2019 - 05:35 م
داليا عادل
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شهد الشارع المصري خلال الساعات القليلة الماضية، عددا من الأحداث والقضايا الهامة التي أثارت انتباه عددا من القراء، وتصدرت التغطية الإخبارية لقسم الحوادث، وتقدم بوابة " الفجر" أبرز تلك القضايا وجاءت على النحو التالى:
"تقيم بمفردها".. التحقيقات تكشف كواليس قتل مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور
تحرير 3201 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة
"صفقة العيد".. إحباط ترويج 15 كيلو بانجو في البدرشين
إخلاء سبيل مراسل "الجزيرة" بتدابير احترازية
عاجل.. إخلاء سبيل 5 متهمين من شركاء علا القرضاوي في اتهامهم بتمويل الإرهاب
"رموا جثته في المقابر".. حبس 4 تخصلوا من جثة صديقهم بعد وفاته بجرعة هيروين
4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بعقار في السلام
بسبب الحر الشديد.. إخماد حريق شب في أتوبيس نقل عام بمحور المشير
حريق داخل كشك بسبب ماس كهربائي في مصر الجديدة
"تقيم بمفردها".. التحقيقات تكشف كواليس قتل مسنة داخل شقتها ببولاق الدكرور
تحرير 3201 مخالفة مرورية بالجيزة آخر 24 ساعة
"صفقة العيد".. إحباط ترويج 15 كيلو بانجو في البدرشين
إخلاء سبيل مراسل "الجزيرة" بتدابير احترازية
عاجل.. إخلاء سبيل 5 متهمين من شركاء علا القرضاوي في اتهامهم بتمويل الإرهاب
"رموا جثته في المقابر".. حبس 4 تخصلوا من جثة صديقهم بعد وفاته بجرعة هيروين
4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بعقار في السلام
بسبب الحر الشديد.. إخماد حريق شب في أتوبيس نقل عام بمحور المشير
حريق داخل كشك بسبب ماس كهربائي في مصر الجديدة
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