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عاجل.. السيسي يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الكبرى

الخميس 23/مايو/2019 - 04:30 م
عاجل.. السيسي يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الكبرى
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رقية جمال
 
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الاتصالات.

وأوضح "راضي"، أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي، وجه بالالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الكبرى والانتهاء من كل الخدمات قبل تشغيلها.

وشدد "السيسي" على الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الاتصالات في خطط واستراتيجيات الدولة.

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