الأرصاد: الجمعة آخر أيام الموجة الحارة
الخميس 23/مايو/2019 - 04:26 م
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توقعت الأرصاد الجوية بأن تنتهي الموجة الحارة غدا الجمعة، وتكون أخر أيام الموجة الحارة ويبدأ انكسار الموجة وانخفاض في الدرجات من السبت المقبل.
وننشر لكم تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة الموافق 19 رمضان 1440 ودرجات الحرارة المتوقعة خلال السطور التالية:
درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة أخر أيام الموجة الحارة :
- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 35 درجة والصغرى 30 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 42 درجة والصغرى 30 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة
- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجات
- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 45 درجة والصغرى 32 درجة
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