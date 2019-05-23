في عيد ميلاده محمد رمضان 31 زوجته الأولى لم تظهر كثيرا في صوره مع أسرته

استطاع الفنان محمد رمضان ، خلال سنوات قليلة أن يصبح نجمًا من نجوم الصف الأول، إذ حقق نجاحات كثيرة بأعماله إضافة إلى نسب مشاهدات مرتفعة بأغانيه عبر اليوتيوب.





وأثار محمد رمضان جدلا كبيرا بسبب بعض التصرفات التي قام بها، ففي البداية كان محمد رمضان الممثل الصغير الذي يشارك في عدد من الأعمال ويبقي حياته بعيدًا عن الإعلام.





أصبح النجم محمد رمضان معروفا وتغيرت طريقة تعامله سواء مع الإعلام أو مع جمهوره إذ أصبح يظهر مع أسرته وينشر صورً لأولاده، ويحتفل محمد رمضان بعيد ميلاده الـ31 اليوم.





ولكن مع انتشار مجموعة من الصور الأسرية له لم تظهر زوجته الأولى كثيرًا.



