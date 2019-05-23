عاجل .."البنك المركزي" يقر تثبيت سعر الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي المصري يوم الخميس إنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، كما توقع الاقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز.





وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 بالمئة وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 بالمئة، حسبما ذكر في بيان.