تعرف على حد الدخل المانع للحصول على سند محمد بن سلمان للزواج





تستمر عملية التسجيل في مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج أولى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان ، حيث يتطلب الحصول على دعم من سند الزواج أن يكون الدخل أقل من الحد المانع للحصول على العطاء.





والدخل المقصود هو المبلغ المسجل – والخاضع للاشتراك – لدى الجهات الحكومية (سواءً المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو وزارة الخدمة المدنية أو المؤسسة العامة للتقاعد) ، أما من ليس لديه دخل ثابت، فيعتبر ضمن الفئة المستحقة، ما لم يكن مسجلاً في مؤسسة أو شركة تجارية بدخل محدد يفوق ما هو موضح في شروط المبادرة.





والمعروف أن التقديم والقبول في برنامج محمد بن سلمان أو أي من مبادراته لا يعني ضمان استحقاق العطاء، ويقوم البرنامج بدراسة الطلبات والتأكد من صحة البيانات ومن ثم عرضها على لجنة التقييم، وسيتم إقرار قوائم المستفيدين بناءً على الخطة المعتمدة بهدف تحقيق الأثر.





يذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان هو برنامج عطاء خيري بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سنداً وعوناً لهم.





ما هي مبادرة سند الزواج





أما مبادرة سند الزواج فهي مبادرة اجتماعية يقدمها برنامج سند محمد بن سلمان، مخصصة للمتزوجين حديثاً لتخفيف أعباء الزواج وتعزيز الوعي المعرفي بآليات مبتكرة.





شروط أهلية سند الزواج





حرصاً على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:





أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.



