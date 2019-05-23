التحالف يحذر الحوثيين من مواصلة عملياتها ويهدد بوسائل ردع حازمة
الخميس 23/مايو/2019 - 04:09 م
أحمد مرعي
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أعلن التحالف العربي أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مطار نجران جنوبي المملكة اليوم الخميس.
وصرح المتحدث باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية" بأنه في تمام الساعة الواحدة وست وأربعين دقيقة من ظهر اليوم تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقها الحوثيون في محاولة لاستهداف مطار نجران الإقليمي.
وحذر المالكي جماعة الحوثيين "بأشد العبارات" من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية والمدنيين، مشيرا إلى أن "استخدامها أساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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