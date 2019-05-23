درجة الحرارة الآن.. وتفاصيل حالة الطقس خلال الـ55 ساعة المقبلة

تشهد البلاد حرارة شديدة تصل ذروتها اليوم الخميس وترتفع الحرارة وتشتد على جميع المناطق ليسود طقس حار في ساعات النهار ويتحسن ليلا.





ويتساءل الناس عن درجة الحرارة الآن ومتى ستعاود الانخفاض وسيعتدل الجو؟، وعن درجة الحرارة اليوم وتفاصيل الطقس خلال الـ55 ساعة المقبلة، إليكم الآتي:





وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المقرر أن يستمر اليوم الخميس طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.





وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الخميس:

السواحل الشمالية الغربية 41 22

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 42 21

الوجه البحري والقاهرة 45 29

جنوب سيناء والغردقة 40 26

شمال الصعيد 45 25

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 29





طقس الجمعة 24 مايو 2019 - 19 رمضان 1440

توقعت هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً في حين يبدأ الانخفاض غربًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح معتدلة تنشط على شمال البلاد وسيناء، وتكون مسيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.





وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الجمعة:

السواحل الشمالية الغربية 30 22

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 35 22

الوجه البحري والقاهرة 42 30

جنوب سيناء والغردقة 43 31

شمال الصعيد 44 30

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 32





وأعلنت الهيئة، أن طقس يوم السبت، سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة شمالاً ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلاً، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة السبت:

السواحل الشمالية الغربية 26 20

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 28 21

الوجه البحري والقاهرة 36 23

جنوب سيناء والغردقة 38 30

شمال الصعيد 40 27

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 32​