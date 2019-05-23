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تزامنا مع الموجة الحارة.. نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ويؤكد على انتظام وهدوء اللجان (صور)

الخميس 23/مايو/2019 - 04:13 م
تزامنا مع الموجة الحارة.. نائب رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات ويؤكد على انتظام وهدوء اللجان (صور)
الطلاب
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محمد نبيل
 
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تفقد الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، اليوم امتحانات نهاية العام بكليات الطب البيطرى والزراعة والاداب للاطمئنان على أحوال الطلاب فى اللجان تزامنا مع الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد 

ورافق "المغربي" خلال الجولة الدكتور محمد محمدى غانم، عميد الطب البيطرى والدكتور محمود مغربى عميد كلية الزراعة والدكتورة عبير الرباط، عميد كلية الآداب.

وقال "المغربي، إنه تم تزويد كافة لجان الإمتحانات بالمراوح ووسائل التهوية الكفاية للتخفيف من إرتفاع حرارة الجو مع التاكيد على تواجد الأطقم الطبية فى الكليات طوال أوقات الامتحانات لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية الفورية لأى حالات طارئة بين الطلاب.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحسن سير الامتحانات في كليات الجامعة والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام الملاحظين في اللجان رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
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