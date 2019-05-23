عاجل.."السيسي" يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة السياحة

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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء ووزيرة السياحة.



وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، وجه بمواصلة تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية.

