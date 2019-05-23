ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.."السيسي" يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة السياحة

الخميس 23/مايو/2019 - 04:13 م
عاجل..السيسي يجتمع برئيس الوزراء ووزيرة السياحة
عبد الفتاح السيسي - أرشيفية
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، نقلًا عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع مع رئيس الوزراء ووزيرة السياحة.

وأوضح "راضي"، أن الرئيس السيسي، وجه بمواصلة تطوير قطاع السياحة من خلال تعزيز الإصلاحات الهيكلية.
Advertisements
المزيد عن: وزيرة السياحة مصطفى مدبولي مصر عبد الفتاح السيسي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم