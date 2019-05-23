في عيد ميلاد محمد رمضان 31 .. أرقام حققها بأغانيه تعرف عليها

يحل اليوم الخميس 23 مايو عيد ميلاد محمد رمضان ، الفنان الذي استطاع أن يثبت جدارته ويحقق نجاحات كبيرة.





ومحمد رمضان من مواليد 23 مايو 1988، وخلال السنوات الأخيرة قدم محمد رمضان خلال مشوراه العديد من الأغاني بصوته، ويستعد أيضا لتقديم ألبوم غنائي كامل، من خلال شركة "روتانا" التي تعاقدت معه مؤخرا.





ومن خلال هذا التقرير نرصد هذه الأغاني، وأرقام المشاهدة التي حققتها على موقع YouTube.





نمبر وان

أغنية منفردة تم تصويرها من كلمات شندي وخانكة وألحان شندي وتوزيع ديزل، وتجاوزت 102 مليون مشاهدة على YouTube.







مافيا أغنية منفردة تم تصويرها كلمات محمد الفنان وشيندي وكنكا، وألحان إسلام الأبيض والمدفعجية ومونتي وتوزيع ديزل المدفعجية، وتجاوز عدد مشاهدتها الـ 117 مليون عبر موقع YouTube.







الملك أغنية منفردة تم تصويرها من كلمات الشوبكشي وحسن عدوية، ومن ألحان مونتي وفيجو، ووصل عدد مشاهدتها لأكثر من 88 مليون على YouTube.









هتولع

أغنية دعائية لفيلم "ديزل" ووصل عدد مشاهدتها على YouTube لـ 8 مليون مرة.





القمر أغنية تم تصويرها من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، ومن توزيع إسلام مونتي وفرغلي بلاكس، واقترب عدد مشاهدتها من 17 مليون على موقع YouTube.





فيرس أغنية منفردة كلمات شناوي وفانتا ومن ألحان سادات ورامي المصري ومن توزيع رامي المصري، وحققت أكثر من 23 ونصف مليون مشاهدة على YouTube.





بوم أغنية منفردة من كلمات شندي ومن ألحان شندي والديزل وتوزيع الديزل، وحققت 5 ونصف مليون مشاهدة على YouTube.



