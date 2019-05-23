"اتفق مع صاحبه على الجريمة".. كشف ملابسات سرقة شقة ممرضة بالجيزة

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نجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات سرقة مصوغات ذهبية من شقة سيدة ثلاثينية العمر، وتبين أن نجل شقيقتيها وصديقه وراء السرقة، وتمكنت القوات من القبض عليهما وأخطر مدير امن الجيزة بالواقعة.



وورد إخطار للواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من المقدم مصطفي كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، بتلقيه بلاغا من هيام ف ع، 35 سنة، حاصلة علي دبلوم تمريض ومقيمة شارع محمود سلامة، جزيرة الدهب بدائرة القسم، مفاده اكتشافها سرقة 5 طقم ذهب عبارة عن خاتم، أسورة، حلق، سلسلة، وسلسلة بدلاية ومبلغ مالي قدرة 6000 ريال سعودي، من داخل الشقة سكنة، وبالانتقال والفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "أحمد م ص م" 19 سنة، طالب ومقيم ساقية مكي، دائرة القسم، نجل شقيقة المبلغة، "ادهم م ا ا" 18 سنة، عامل ومقيم جزيرة الدهب، دائرة القسم، السابق اتهامة في القضايا 2018 جنح القسم "اتهام سرقة مسكن"



وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وقرر الأول انه اتفق مع صديقه الثاني علي سرقة خالته واطلعه على تحركاتها، وبتاريخ الواقعة توجها سويا للعقار محل البلاغ وانتظر الأول أسفله للمراقبة وقام الثاني بتسلق المواسير ودلف داخل الشقة عن طريق شباك المنور واستولي علي المسروقات.



وبارشاد المتهمان تم ضبط المسروقات و2 ساعة رولكس حريمي بمسكن الثاني وبعرضها علي المجني عليها تعرفت عليها وأضافت بعدم انتباهها لسرقة الساعتين.



وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.