محمد بن راشد يعلن إطلاق "جائزة التميز الحكومي العربي" (فيديو)

أعلن ائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم الخميس، إطلاق "جائزة التميز الحكومي العربي" من مقر جامعة الدول العربية.





وقال الشيخ محمد بن راشد في سلسلة تغريدات على تويتر: "أطلقنا اليوم، ومن تحت قبة جامعة الدول العربية، "جائزة للتميز الحكومي العربي"، سنكرم من خلالها أفضل وزير عربي وأفضل مدير عربي وأفضل محافظ، وسنكرم التجارب العربية الإدارية الرائدة والجهات الحكومية العربية الرائدة وسنطلق منصة متكاملة للتحديث الإداري العربي".





وتابع: "بدأنا في مسيرة التميز الحكومي في الإمارات منذ 25 عاماً، ورأينا نتائجها المبهرة، ونطمح أن تنتشر ثقافة التميز وجودة الخدمات الحكومية في كافة أرجاء العالم العربي.. لو اهتممنا بالإدارة في منطقتنا كما نهتم بالسياسة فالمستقبل حتماً أفضل وأجمل".