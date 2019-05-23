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هند صبري ضيفة جيهان عبدالله في "رسايل" على "نجوم إف.إم"

الخميس 23/مايو/2019 - 03:01 م
هند صبري ضيفة جيهان عبدالله في رسايل على نجوم إف.إم
هند صبري
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أحمد رمضان متولي
 
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تحل النجمة هند صبرى، ضيفة على برنامج "رسايل"، اليوم الخميس، مع جيهان عبد الله على "نجوم إف إم"، فى حلقة خاصة، لترسل خلال الحلقة عدة رسائل منها لأولادها ولأصدقائها وأسرتها ومحبيها وأيضا رسائل لمنافسيها.

 

من ناحية أخرى تنتظر هند صبرى، عرض عدة أعمال سينمائية خلال الفترة المقبلة، منها "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، و "الكنز 2" مع النجم محمد رمضان والمقرر عرضهما بشكل مبدئى في عيد الأضحى المقبل، فضلا عن ظهورها كضيفة شرف فيلم "الممر"، المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر.

 

يذاع برنامج رسايل فى الـ5:00 مساء يوميا، على إذاعة "نجوم إف.إم"، وتقدمه جيهان عبد الله، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.

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