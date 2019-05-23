ثورة جماهيرية في الأهلي.. السوشيال ميديا: الخطيب سبب الفشل





أشعل تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع الإسماعيلي بالأمس، ثورة غضب عارمة لدى جماهير القلعة الحمراء، خاصة وأن الفريق فقد بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس زايد وبات مهددا بالخروج من الموسم بخفي حنين.

وشنت الجماهير الحمراء هجومًا عنيفًا على إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب بسبب سوء الاختيارات والمجاملات التي أضرت بالنادي كثيرا، وكانت ضريبة فاتورة انتخابية.

وقال أحد مشجعي الأهلي، الخطيب سر الفشل الذي يعاني منه الفريق حاليا، قمنا باستقطاب لاعبين مميزين، وغيرنا 3 مدربين في موسم واحد، مشيرًا إلى أن تسديد فواتير الانتخابات باختيارات مجاملات بانفراده بالقرار حتي وهو فوق سرير العناية المركزة.

وتابع :" تخيلوا الأهلي النادي العظيم في احرج لحظات الموسم بيدار من العناية المركزة لعدم ثقته في وجود أشخاص قادرين على اتخذا القرار مثله منتهى العبث".

وكان الأهلي قد أهدر نقطتين ثمينتين أمام الإسماعيلي بالأمس، بعدما اكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.