"المركزي المصري": المملكة الخامسة ضمن أهم الشركاء التجاريين لمصر

جائت المملكة العربية السعودية في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019، بحجم تبادل تجاري بلغ 2.5 مليار دولار، منها 2.12 مليار دولار واردات، و462.2 مليون دولار صادرات.





وأعلن البنك المركزي المصري، في تقرير صادر عنه اليوم، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ليبلغ 47.7 مليار دولار منها 33.5 مليار دولار واردات، و14.2 مليار دولار صادرات، مقارنة بـ42.85 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي 2017/ 2018، منه 30.8 مليار دولار واردات و12 مليار دولار صادرات.





وأوضح التقرير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين "14 دولة يستحوذ على 60% من إجمالي حجم التبادل التجاري" ارتفع خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/ 2019 ليبلغ نحو 28.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 25.1 مليار دولار.





وذكر أن حجم الصادرات المصرية مع هؤلاء الشركاء ارتفع ليصل إلى 8.4 مليارات دولار، مقابل 7.5 مليارات دولار، كما ارتفع حجم الواردات ليبلغ 20.3 مليار دولار، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار.





ولفت التقرير إلى أن الصين جاءت في المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 3.3 مليارات دولار، تلتها الولايات المتحدة بحجم تبادل تجاري بلغ 3 مليارات دولار، والإمارات بالمرتبة الثالثة بحجم تبادل تجاري بلغ 2.79 مليار دولار، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بحجم تبادل تجاري 2.5 مليار دولار.