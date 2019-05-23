مدربون × كان 2019 (3).. "حلم" خافيير أجيري في مصر

تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي ستقام في مصر يوم 21 يونيو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا للمرة الأولي في تاريخ البطولة الإفريقية، وتستمر منافسات البطولة حتي 19 يوليو المقبل.









ويقدم "الفجر الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "مدربون × كان 2019" يستعرض خلالها معلومات عن مدربي المنتخبات المشاركة في بطولة أمم إفريقيا ومسيرتهم التدريبية وأبرز إنجازاتهم وطموحاتهم في النسخة القادمة من البطولة القارية، وتستمر هذه الحلقات حتى موعد انطلاق النسخة 32 من البطولة والتي ستقام على الأراضي المصرية.









ونتناول في الحلقة الثالثة من سلسلة "مدربون × كان 2019" المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر والذي يتطلع للتتويج باللقب الإفريقي الغائب عن خزائن بطولات منتخب الفراعنة منذ عام 2010.









- مسيرته الكروية









خافيير أجيري من مواليد 1 ديسمبر عام 1958 في مدينة "مكسيكو" بالمكسيك يبلغ عمره الآن 60 عامًا، بدأ مسيرته الكروية كلاعب خط وسط مع نادي كلوب أمريكا المكسيكي عام 1979، ولكن تم بيعه بعد عام واحد لصفوف فريق لوس أنجلوس أزتيكس الأمريكي ولعب معه عامين حتي 1981، قبل أن يعود لفريق أمريكا المكسيكي مجددًا حيث أسس نفسه كلاعب خط وسط ولعب دورًا أساسيًا في سنوات فوز الفريق بلقب الدوري واستمر معه حتي عام 1984، ثم انتقل لفريق أتلانتي المكسيكي ولعب له حتي عام 1986.









رحل "أجيري" عن المكسيك للمرة الأولي وتوجه إلي اسبانيا وخاض تجربة احترافية ضمن صفوف فريق أوساسونا الأسباني، ولعب له عام واحد من 1986 وحتي 1987، بعدها انتقل لصفوف غوادالاخارا المكسيكي واستمر معه حتي اعتزاله كرة القدم في عام 1993.









شارك "أجيري" مع منتخب المكسيك في 59 مباراة دولية في الفترة من 1983 وحتي 1992 وسجل 14 هدفًا خلال مشواره مع منتخب بلاده، كما شارك في كأس العالم 1986 وتعرض للطرد في مباراة الدور ربع النهائي أمام منتخب ألمانيا الغربية.





- مسيرته التدريبية





اتجه "أجيري" للتدريب بعد اعتزاله كرة القدم واعتمد في خططه التدريبية ما بين 4-4-2 و4-3-3 و4-2-3-1، كما أنه كمدرب يفضل فلسفة الضغط العالي على الخصم من وسط ملعبه وهي الفلسفة السائدة في العالم حاليَا ويتبعها كبار المدربين، كما يؤمن بالعامل النفسي للاعبين.









بدأ أجيري مسيرته التدريبية مع فريق أتلانتي إف سي المكسيكي موسم 1995 / 1996، ثم انتقل لتدريب فريق باتشوكا المكسيكي، وفي عام 2001 تولي تدريب منتخب المكسيك للمرة الأولي، ونجح في قيادة الفريق للمباراة النهائية لبطولة كوبا أمريكا لكنه خسر أمام المضيف كولومبيا 1-0، كما قاد منتخب بلاده في مونديال 2002 وخرج من دور الـ16 على يد منتخب أمريكا.









خاض "أجيري" عدة تجارب تدريبية في اسبانيا مع أندية أوساسونا واتليتكو مدريد وريال سرقسطة، واسبانيول، كما تولي تدريب منتخب المكسيك للمرة الثانية عام 2009، وقاد منتخب بلاده للتتويج بالكأس الذهبية للمرة الخامسة في تاريخه، كما صعد بالمنتخب المكسيكي لمونديال 2010 ووصل لدور الـ16 لكنه خسر أمام الأرجنتين 3-1 ليتقدم باستقالته بعد البطولة.









تولى أجيري تدريب منتخب اليابان عام 2014، وخرج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم آسيا 2015 أمام منتخب الإمارات، وتم فسخ التعاقد معه على خلفية اتهامه بقضية تلاعب في اسبانيا، رحل بعدها لتدريب نادي الوحدة الإماراتي، قبل أن يتولي القيادة الفنية لمنتخب مصر في أغسطس 2018 في أولي تجاربه التدريبية بالقارة السمراء.









- أرقامه مع منتخب مصر









قاد أجيري منتخب مصر في 6 مباريات حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر مباراة وحيدة وتعادل في مثلها، وسجل لاعبوه 16 هدفًا واستقبلت شباكه 5 أهداف، وقاد منتخب الفراعنة لبطولة أمم إفريقيا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد 13 نقطة خلف منتخب تونس، ويلعب المنتخب الوطني ضمن المجموعة الأولي في "كان 2019" مع منتخبات أوغندا والكونغو وزيمبابوي.









- أبرز إنجازاته









لقب دوري الدرجة الأولي المكسيكي مع فريق أمريكا 1983-1984





لقب الدوري المكسيكي مع باتشوكا 1999-2000





كأس الخليج العربي مع الوحدة 2015-2016





كأس الخليج العربي مع الوحدة 2016-2017





كأس كونكاكاف الذهبية مع منتخب المكسيك 2009





قاد منتخب المكسيك مرتين في كأس العالم 2002، 2010





وصيف بطولة كوبا أمريكا 2001







