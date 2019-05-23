محافظ أسيوط يتفقد موقع حريق مديرية الصحة بعد إخماده

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، اليوم موقع الحريق تأذي اندلع ببعض الأشجار بديوان مديرية الصحة بمدينة أسيوط بسبب الارتفاع في درجة الحرارة مشددًا على اتخاذ كافة اجراءات السلامة والأمان بجميع المصالح الحكومية وكافة القطاعات تحسبًا لنشوب حرائق أو حدوث ماس كهربائي نظرًا لارتفاع درجة الحرارة خلال الايام الحالية.





وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ بنشوب حريق محدود ببعض الأشجار بديوان مديرية الصحة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق وتم السيطرة عليه بواسطة طفايات الحريق بالمديرية وإطفاء الأشجار دون حدوث أية خسائر مادية أو بشرية وتم اتخاذ اجراءات احترازية تحسبًا لنشوب أية حرائق.





رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة وضباط الحماية المدنية والمرور والاسعاف والمتابعة الميدانية بالمحافظة .





وأشار محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف والتنسيق مع المستشفيات الجامعية في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والتي تخطت لـ 48 درجة مئوية والاستعداد لاستقبال أي بلاغات لحالات اصابة بالإجهاد الحراري والتعامل الفوري معها فضلا عن رفع حالة الطوارئ بجميع المرافق الأساسية وقوات الحماية المدنية تحسباً لنشوب حرائق.





وناشد المحافظ جميع المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وصيام الشهر الكريم والالتزام باجراءات السلامة وتوخى الحذر وخاصة سائقى المركبات على الطرق الرئيسية لافتًا الى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالقرى والمراكز وكافة الجهات وقطاعات الخدمات لمواجهة موجة الطقس الحارة فضلا عن استقبال شكاوى المواطنين من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي (2325369 / 088) على مدار 24 ساعة أو من خلال إرسال الشكوى على صفحة المحافظة "البوابة الالكترونية لمحافظة أسيوط - أسيوط بوابة إلى التغيير" و "الصفحة الرسمية لمحافظة اسيوط" على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.



