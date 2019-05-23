خبير نقل دولي: تطبيق النظام الرقمي بالموانئ والمطارات واجه صعوبات لهذا السبب

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قالت الدكتورة منى ذكري، خبير النقل الدولي بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن تطبيق النظام الرقمي الذي يتم في الموانئ والمطارات والجمارك واجه بعض الصعوبات والمعوقات نتيجة عدم التدريب الكافي، فضلًا عن أن المستخدم نفسه غير قادر على التعامل مع منظومة مميكنة جديدة بعد أن كان يتعامل مع أفراد.



وأضافت "ذكري"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن التطبيق الرقمي حال تنفيذه سيكون أفضل كثيرًا ويجعلنا نواكب العالم.



وشددت، على ضرورة أن يتم تدريب العاملين على النظام المميكن أكثر بشكل منظم وأحدث لتخطي الصعوبات.

